Без бюстгальтера? Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет в эффектном и элегантном образе. На показе модного бренда светская львица появилась вместе со своим женихом Алексом Родригесом в откровенном платье черного цвета.

Как видно на кадрах, опубликованных на странице Джей Ло в Instagram, на вечере звезда блистала в облегающем наряде с крайне глубоким декольте. Вырез отлично подчеркнул пышный бюст голливудской красавицы и создал иллюзию, будто знаменитость пришла на модное дефиле совершенно без бюстгальтера.

Instagram @jlo

На эту особенность утонченного платья актрисы обратили ее подписчики.

«Под платьем что-то есть?»

«Декольте шикарное!»

«Фигура — отпад!»

«Я люблю вас, королева!» — признались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес и Шакира «зажгли» на Super Bowl 2020.