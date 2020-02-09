Без бюстгальтера? Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет в эффектном и элегантном образе. На показе модного бренда светская львица появилась вместе со своим женихом Алексом Родригесом в откровенном платье черного цвета.
Как видно на кадрах, опубликованных на странице Джей Ло в Instagram, на вечере звезда блистала в облегающем наряде с крайне глубоким декольте. Вырез отлично подчеркнул пышный бюст голливудской красавицы и создал иллюзию, будто знаменитость пришла на модное дефиле совершенно без бюстгальтера.
На эту особенность утонченного платья актрисы обратили ее подписчики.
«Под платьем что-то есть?»
«Декольте шикарное!»
«Фигура — отпад!»
«Я люблю вас, королева!» — признались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес и Шакира «зажгли» на Super Bowl 2020.