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  4. Без бюстгальтера? Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Без бюстгальтера? Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с экстремальным декольте

, 11:01 | Карина Бернтгольц 33

На показе модного бренда светская львица появилась в экстравагантном образе.

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Фото, видео: Instagram @jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет в эффектном и элегантном образе. На показе модного бренда светская львица появилась вместе со своим женихом Алексом Родригесом в откровенном платье черного цвета.

Как видно на кадрах, опубликованных на странице Джей Ло в Instagram, на вечере звезда блистала в облегающем наряде с крайне глубоким декольте. Вырез отлично подчеркнул пышный бюст голливудской красавицы и создал иллюзию, будто знаменитость пришла на модное дефиле совершенно без бюстгальтера.

Instagram @jlo

На эту особенность утонченного платья актрисы обратили ее подписчики.

«Под платьем что-то есть?»

«Декольте шикарное!»

«Фигура — отпад!»

«Я люблю вас, королева!» — признались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дженнифер Лопес и Шакира «зажгли» на Super Bowl 2020.

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