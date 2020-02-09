Певица Кристина Орбакайте похвасталась успехами семилетней дочери Клавдии в изучении иностранного языка. Видеозаписью звезда поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

Певица вместе с предпринимателем Михаилом Земцовым воспитывает общую дочку Клавдию. Внучка Пугачевой увлекается балетом, а также уделяет время изучению испанского языка. Орбакайте запечатлела в соцсети, как наследница вместе с отцом читают книгу на иностранном языке.

«Muy inteligente», — четко произнесла внучка Примадонны.

«Очень умная!» — перевел Земцов то, что читает Клава.

Instagram @orbakaite_k

В 2005 году Кристина Орбакайте вышла замуж за бизнесмена Михаила Земцова. В 2012 году в клинике в Майами у пары родилась дочь Клавдия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Орбакайте приготовил для супруги и дочки аппетитный завтрак.