Человек с мачете задержан у входа в метро во Франции

Человека с мачете задержали у входа в метро во французском городе Лион. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет 20minutes.

Мужчина с огромным ножом пугал посетителей подземного общественного транспорта прямо на платформе. Обеспокоенные люди стали экстренно покидать станцию метро. На выходе нарушителя встречали сотрудники полиции.

«Сегодня утром в Лионе возле станции метро Белькур человек, вооруженный мачете, был без затруднений задержан сотрудниками национальной полиции», — сообщили представители силового ведомства.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Задержанного мужчину поместили под стражу. В настоящий момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Устанавливается мотив странного поведения мужчины.

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