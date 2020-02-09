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Человек с мачете задержан у входа в метро во Франции

, 17:55 | Ниса Мурзанаева 11

Мужчина с холодным оружием пугал посетителей «подземки» в Лионе.

Фото: www.globallookpress.com / Julien Mattia

Человека с мачете задержали у входа в метро во французском городе Лион. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы пишет 20minutes.

Мужчина с огромным ножом пугал посетителей подземного общественного транспорта прямо на платформе. Обеспокоенные люди стали экстренно покидать станцию метро. На выходе нарушителя встречали сотрудники полиции.

«Сегодня утром в Лионе возле станции метро Белькур человек, вооруженный мачете, был без затруднений задержан сотрудниками национальной полиции», — сообщили представители силового ведомства.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. Задержанного мужчину поместили под стражу. В настоящий момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Устанавливается мотив странного поведения мужчины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве десятилетняя девочка набросилась с ножом на своего отчима.

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