В Москве десятилетняя девочка набросилась с ножом на своего отчима

Десятилетняя девочка набросилась с ножом на своего отчима. Как стало известно 5-tv.ru, конфликт произошел вечером 4 февраля в квартире одного из домов по проезду Шокальского.

41-летний мужчина рассказал стражам порядка, что падчерица начала вести себя агрессивно, когда он попросил ее погасить свет и отправляться спать. В этот момент девочка схватила нож и порезала отчиму руку.

Житель столицы попросил полицейских не предпринимать никаких мер по отношению к ребенку. От госпитализации мужчина отказался и самостоятельно пошел на прием в травмпункт.