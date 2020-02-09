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Харитонов набрал вес перед боем против бразильца Родригеса — видео

, 18:59 | Мария Скрипкина Эксклюзив 21

Бой Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет 23 февраля в Белоруссии.

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Фото, видео: Instagram @kharitonovmma; 5-tv.ru

Известный российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов продолжает усиленно тренироваться в Таиланде перед встречей с бразильцем Фернандо Родригесом. Россиянин перед боем набрал вес — около десяти килограммов. Теперь вес бойца достиг отметки 130 килограммов.

Нидерландский боец Алистар Оверим рассказал, что форма и вес, в которых российский спортсмен подойдет к поединку, могут сыграть важную роль в ходе противостояния, пишет РЕН ТВ.

«Думаю, он стал опаснее, он стал тяжелее, сильнее. Да, изменения видны», — заявлял бывший соперник Харитонова.

Поединок Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет 23 февраля в Белоруссии. Спортсмены сразятся за титул чемпиона мира в весовой категории свыше 110 килограммов в рамках промоушена Всемирной федерации карате (WTKF). Им надо будет придерживаться особых правил. Бой состоится в стройке, но если спортсмены перейдут в партер, то они не смогут в нем оставаться дольше 20 секунд. Именно столько отводится на завершение технико-тактического действия.

39-летний Сергей Харитонов, известный по профессиональным выступлениям в боях по смешанным единоборствам, бронзовый призер Гран-при Pride Fighting Championships.

Бразильцу Фернандо Родригесу 32 года. Он принимал участие в турнирах промоушенов KSW, Talent MMA Circuit, IGF. С 2012 года он провел 18 боев, в 12 из которых одержал победу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Харитонов пообещал «разукрасить» бразильца Родригеса перед карнавалом.

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