«Будет война»: Харитонов пообещал «разукрасить» бразильца Родригеса перед карнавалом

Известный российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов рассказал, каким видит свой бой с бразильцем Фернандо Родригесом.

«Для меня это достаточно серьезный соперник. Может быть, в рейтингах он не так высоко, но парень опасный <…>, непредсказуемый, выносливый», — сказал Харитонов.

Спортсмен отметил, что его оппонент проигрывал только сильным противникам. Он выигрывал поединки в KSW — ведущей организации по смешанным единоборствам в Польше. Кроме того, он моложе россиянина. Однако Сергея это не пугает.

«Будет непросто, но мы все сделаем для того, чтобы победить, однозначно. <…> Разукрасим перед карнавалом, чтоб приехал красивым. В Бразилию должен ехать смачно», — пошутил российский боец.

Он также пообещал жаркое противостояние двух школ MMA — российской и бразильской.

«Будет противостояние Россия — Бразилия. Я уважаю их (бразильцев — Прим. ред.) как бойцов, но у нас будет война. На ринге будем биться за пояс чемпиона мира как настоящие воины, пощады не будет», — сказал Харитонов.

Поединок Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса пройдет 23 февраля в Белоруссии. Бой состоится в рамках промоушена Всемирной федерации карате (WTKF). Это накладывает на спортсменов особые правила: если они перейдут в партер, то не смогут в нем оставаться дольше 20 секунд. Именно столько отводится на завершение технико-тактического действия.

Как сообщал 5-tv.ru, Сергею Харитонову 39 лет. На его счету 30 побед и семь поражений в MMA. За свою карьеру спортсмен выигрывал у таких именитых бойцов, как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим.