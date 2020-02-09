Волочкова залезла в золотую клетку и показала «легендарный» шпагат

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в весьма необычной локации — огромной золотой клетке. На снимке балерина, как это часто бывает, демонстрирует свой «легендарный» шпагат.

Дни.ру пишут, что 44-летняя артистка участвует в спектакле «Балерина в зазеркалье цирка». Именно на репетиции театрального действа и сделано новое фото.

«Птица в клетке и Эмиль продюсер нашего спектакля „Балерина в зазеркалье цирка“. Репетируем!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @volochkova_art

Очевидно подписчикам звезды фотография пришлась по душе. Снимок быстро набрал более двух тысяч отметок «мне нравится». Вот только восхищенных комплиментов в свой адрес Анастасии Волочковой не суждено было услышать. Опасаясь нападок хейтеров, балерина закрыла комментарии под снимком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженная Анастасия Волочкова залезла в купель с замерзшей водой.