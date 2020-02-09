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«Лед и жара»: обнаженная Волочкова залезла в купель с замерзшей водой

, 7:46 | Игорь Рязов 72

Нагое тело знаменитость по традиции прикрыла только вениками для бани.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в Instagram откровенное фото. Очередной пикантный снимок она вновь посвятила банной теме.

«Лед и жара!» — подписала знаменитость фотографию, сделанную во дворе ее загородного дома в Московской области.

Instagram @volochkova_art

На снимке Волочкова запечатлена полностью обнаженной. Она стоит в деревянной купели, вода в которой превратилась в лед, прикрывая наготу только банными вениками.

В хэштегах к фото Анастасия, в частности, написала: «любовь», «радость», «счастье» и «зима». Возможность комментирования снимка она ограничила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова обрадовалась выпавшему в Подмосковье снегу и легла в него голой.

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