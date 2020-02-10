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Сергей Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником

, 0:22 | Светлана Александрова 15

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /MFA Russia, 5-tv.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника, отмечаемым в России 10 февраля. В своем видеообращении министр отметил, что дипломат — это прежде всего патриот, и его отличительными чертами всегда были честность, порядочность, высокая эрудиция, «владение пером и словом», а также «готовность работать с полной самоотдачей». Он подчеркнул, что российская дипломатия насчитывает многовековую историю и на всем ее протяжении дипломаты с честью служили отчизне и до конца выполняли свой долг, в случае необходимости и с оружием в руках.

«Руководствуясь опытом и примером наших знаменитых предшественников, нам предстоит и далее решать самый широкий спектр задач в русле утвержденного президентом Путиным внешнеполитического курса. На повестке дня усилия по сохранению мира, укреплению стратегической стабильности, политико-дипломатическому преодолению кризисов и конфликтов, продвижению идеи широкой евразийской интеграции, наращиванию двустороннего сотрудничества, а также взаимодействию в рамках многосторонних объединений», — заявил Лавров.

Он также напомнил, что в год 75-летия Победы дипломатам предстоит «удвоить усилия» по противодействию «любым поползновениям сфальсифицировать историю Второй мировой и Великой Отечественной войны, пересмотреть общепризнанные международно-правовые итоги создания Организации объединенных наций».

В заключение Сергей Лавров обратился к ветеранам дипломатической службы, поблагодарив их и пожелав им доброго здоровья, благополучия и «новых свершений на благо России».

День дипломатического работника был учрежден в России указом президента РФ в 2002 году и отмечается 10 февраля — именно на этот день в 1549 году приходится самое раннее упоминание Посольского приказа — государственного учреждения, ведавшего отношениями Русского царства с другими странами.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, МИД России в специальном докладе выразил обеспокоенность попытками ряда западных стран переписать историю Второй мировой войны и навал эту кампанию «кощунственной».

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