«Били своих мужей по рукам»: Волочкова объяснила свою репутацию «разлучницы»

Анастасия Волочкова в своих мемуарах «Плата за успех» объяснила комплексами неполноценности попытки женщин заклеймить ее «разлучницей». Балерина признает, что все ее любимые были «так или иначе не были полностью свободны», но уверена, что увести мужчину против его воли невозможно.

«Да и что это, в самом деле, за отношение к мужчинам: „увести мужчину“? Словно цыган отвязывает и уводит покорного коня из стойла! Разве в жизни бывает что-то подобное?» — приводит цитату из книги Волочковой KP.RU.

По мнению артистки, рассуждая таким образом неуверенные в себе женщины, которые страшно боятся, что кто-то «уведет из-под носа ее сокровище», заранее страхуют себя от ощущения вины.

«Помню, мама мне рассказывала, как в Большом театре, так и в Мариинском, в первом ряду сидели очень обеспеченные семейные пары, и жены били своих мужей по рукам, когда они хотели мне аплодировать. Эти несчастные женщины всегда вызывали у меня жалость и чувство глубокого недоумения», — пишет Волочкова.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова заявила, что выйдет замуж будущей осенью. Причем балерина уже распланировала, где именно состоится грандиозная свадьба, сколько нарядов она поменяет за вечер и где молодожены проведут первую брачную ночь.