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«Заслужила роскошь мозолями»: Волочкова рассказала, где пройдет ее первая брачная ночь

, 5:26 | Карина Бернтгольц 27

По словам балерины, ее свадьба состоится осенью. Однако имя возлюбленного, с которым она собралась под венец, артистка не спешит раскрывать.

Фото: Instagram @volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова готовится к свадьбе. Уже известно, что торжество состоится осенью, причем будет грандиозным. По словам артистки, уже распланировано все до мелочей: где пройдет церемония, сколько платьев за один вечер поменяет светская львица и даже определено место первой брачной ночи теледивы с возлюбленным.

Как пишет KP.RU, романтический вечер пройдет в роскошной петербургской квартире, которую Волочковой подарил бывший избранник Сулейман Керимов. По неофициальным данным, стоимость апартаментов составляет 130 миллионов рублей.

«Журналисты прозвали мою питерскую квартиру дворцом и музеем. Да, я люблю роскошь, я ее заслужила мозолями на своих ножках. <…> Когда Сулейман купил мне квартиру, которая стоила каких-то нереальных по моим меркам денег, он еще и размахнулся на роскошный ремонт — вплоть до того, что потолки расписывали художники, занимавшиеся реставрацией Эрмитажа», — рассказала балерина.

Что касается других деталей предстоящего торжества, то она отметила, что планируется провести две церемонии: официальную — в одном из загсов Санкт-Петербурга, и неофициальную — на Мальдивах. Как призналась Волочкова, у нее будет не один наряд невесты, а сразу семь, один из которых ей обещала подарить певица Алена Кравец,

Впрочем, несмотря на то, что артистка так подробно описывает готовящуюся свадьбу, имя возлюбленного, с которым она собралась под венец, светская львица не спешит раскрывать. По ее словам, избранник не любит находиться в центре внимания.

«Дорогие мои, мужчина Анастасии Волочковой красивый, стройный, сексуальный. И самое главное — он никогда не был женат. Он немного моложе меня, но мы отлично смотримся вместе», — поделилась знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова похвасталась новым партнером.

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