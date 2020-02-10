Вода покраснела у берега Каспия в Казахстане

Вода покраснела у берега Каспийского моря в Казахстане. Жители города Актау не на шутку обеспокоены столь необычным явлением. Красный цвет воды был отмечен в районе поселка Приморский и в лагуне, где расположена гостиница. Фото публикует портал Lada.kz.

По некоторым данным, необычный цвет морской воде могли придать диатомовые водоросли, содержащие диоксид кремния. Ученые утверждают, что растительность абсолютно безвредна для обитателей морских глубин.

Подобные случаи регистрировались в 2017 и 2018 годах в других районах республики. Экологи тогда объяснили этот «феномен» большим скоплением водорослей, которое, по сути, является естественным процессом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые предсказывают масштабную катастрофу планете.