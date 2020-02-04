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Ледник «судного дня»: ученые предсказывают масштабную катастрофу планете

, 6:55 Эфирная новость 65

Подводный робот обследовал нижнюю часть одного из самых больших ледников Антарктиды, и выяснилось, что подо льдом течет теплая вода.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein; 5-tv.ru

Ученые предсказывают масштабную катастрофу планете — мощные наводнения. И все из-за быстрого таяния одного из самых больших ледников Антарктиды. Его еще называют ледником «судного дня».

При помощи подводного робота специалистам впервые удалось обследовать самую нижнюю часть глыбы, которая протянулась более чем на 160 километров. Выяснилось, что весь массив не примерз ко дну, подо льдом течет теплая вода. Она быстро и неравномерно уничтожает глыбу.

По мнению ученых, когда ледник полностью растает, уровень моря на планете повысится на катастрофические 65 сантиметров. Опасения вызывает и скорость движения ледника. Каждый год он перемещается почти на два километра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по мнению ясновидящей, планеты Нибиру не существует, но Землю от гибели это не убережет.

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