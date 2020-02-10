Предсказывавшая победителей «Оскара» Рената Литвинова ошиблась всего лишь дважды

Рената Литвинова оказалась настоящей провидицей. Российская актриса накануне назвала имена победителей в номинациях «Оскара» и практически не допустила ошибок.

Как и предсказывала звезда, лучшим исполнителем главной мужской роли стал Хоакин Феникс, сыгравший в «Джокере». Заветные статуэтки за роли второго плана получили Брэд Питт и Лора Дерн, снявшиеся в «Однажды в… Голливуде» и «Брачном контракте» соответственно.

Также оправдались ожидания Литвиновой касательно фильма «Паразиты» — Рената предрекала картине победу в номинации «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший международный полнометражный фильм». Правда, южнокорейскую работу актриса все-таки недооценила. «Паразитам» достались сразу четыре «Оскара», включая главную награду премии — «Лучший фильм» — и награду за лучшую режиссерскую работу.

Промахнулась Литвинова только делая ставки на победителей в номинациях — как раз тех, которые вопреки ее предположениям достались «Паразитам». Актриса ожидала, что лучшим фильмом станет «1917» Сэма Мендеса, а лучшим режиссером назовут Тодда Филлипса за работу над «Джокером».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что делая ставки на победителей Оскара, Рената Литвинова поспорила на бутылку шампанского за каждую угаданную номинацию.