В России введут новый стандарт передачи данных Wi-Fi 6

В России в скором времени может появиться новый стандарт передачи данных Wi-Fi 6, сообщает «Коммерсантъ». Отмечается, что он может составить конкуренцию пятому поколению мобильной связи 5G (от английского fifth generation — Прим.ред.).

Минкомсвязи РФ уже прорабатывает вопрос о сертификации устройств с новым стандартом передачи данных. В числе гаджетов — планшеты, смартфоны и компьютеры с поддержкой Wi-Fi 6 от производителей Apple, Samsung и Huawei.

В настоящий момент россияне не могут использовать новый стандарт из-за введенных вендорами ограничений.

«Как только на российском рынке станет доступна поддержка стандарта на уровне законодательства и инфраструктуры, пользователи флагманских устройств смогут его использовать», — цитирует издание сообщение пресс-службы Samsung.

Среди основных преимуществ Wi-Fi 6 названы более высокая пропускная способность сети и возможность коннекта большего числа пользователей, нежели в нынешнем формате.

В свою очередь, операторы связи не склонны разделять подобного рода ожидания, так как Wi-Fi 6 — нишевая технология и конкуренцию мобильным сетям вряд ли составит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты объяснили причины подорожания сотовой связи в России.