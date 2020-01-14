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Эксперты объяснили причины подорожания сотовой связи в России

, 2:45 | Светлана Шевченко 33

С середины января 2020 года рост тарифов должен составить от 17 до 18 процентов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Patrick Pleul, 5-tv.ru

Эксперты объяснили повышение цен на тарифы сотовой связи в России с середины 2020 года. Основную причину они видят в повышении мобильного трафика.

«Классическая же телефония — голосовая мобильная связь — сейчас не растет, а в ряде регионов показывает снижение. Люди не так активно звонят, вместо этого используют мессенджеры», — сообщил в интервью РБК аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

Он добавил, что повышение цен является плановым, так как сотовые операторы с определенной регулярностью обновляют архивные тарифы и выпускают новые. При этом Савватин подчеркнул, что стоимость мобильной связи в России является одной из самых низких в мире.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков в свою очередь добавил, что ставшие более дорогими тарифы приобрели вместе с этим и новый объем услуг, согласно требованиям пользователей. Также он предположил, что повышение не будет разовым, а станет ежегодным.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на этой неделе тарифы вырастут у «Мегафона» и «Билайна» («Вымпелком»).

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