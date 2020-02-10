Золотые перья и мешковатые штаны: самые странные образы звезд на «Оскаре»

Церемония вручения наград премии «Оскар» — одно из самых главных светских событий в мире. Приглашенные на мероприятие звезды стараются как следует пощеголять роскошными нарядами — не стала исключением и церемония 2020 года, которая прошла накануне. Однако, как и всегда, некоторые селебрити слегка перестарались, стремясь продемонстрировать причастность к миру высокой моды. Кадры с мероприятия появились в сторис на странице Американской академии кинематографических искусств и наук в Instagram. 5-tv.ru специально для своих читателей подобрал ТОП-4 самых странных наряда на красной дорожке «Оскара».

Лидером списка стал Билли Портер — американский певец и актер, звезда сериалов «Поза» и «Американская история ужасов». На кинопремию артист явился в платье, лиф которого был расшит золотыми пластиковыми перьями. Подол со шлейфом был выполнен из драпированной ткани со сложным узором. Образ завершали золотые украшения и босоножки на высоком каблуке. Появление Портера на красной дорожке вызвало бурю эмоций.

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«Серебро» досталось актрисе и певице Синтии Эриво, которая в этом году впервые стала номинантом «Оскара». Артистка вышла к папарацци в длинном белом платье со шлейфом — нести его пришлось сразу нескольким помощникам. Особое внимание привлекает лиф наряда с серебряными полосами и лямкой, фиксирующей платье наискось — от правой груди к левому плечу. Как и Портер, Эриво дополнила образ от Versace сияющими аксессуарами — серьгами и кольцами.

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Тройку лидеров замкнула Билли Айлиш. Музыкальный идол молодежи, кажется, не до конца поняла дресс-код мероприятия — и на красной дорожке появилась в мешковатом белом брючном костюме. Позируя фотографам, певица старалась чаще показывать главную изюминку образа — умопомрачительно длинные черные ногти.

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Последняя строчка — за певицей Жанель Монэ. В целом наряд артистки можно назвать весьма удачным — приталенное расшитое стразами платье с летящим подолом идеально подчеркивало фигуру Жанель и добавляло ей женственности. Однако из-за сочетания выреза на спине и объемного капюшона серебристый наряд выглядел очень необычно.

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