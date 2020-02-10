Золотые перья и мешковатые штаны: самые странные образы звезд на «Оскаре»
5-tv.ru составил список наиболее необычных нарядов, которые знаменитости выбрали для похода на церемонию вручения главной кинопремии мира.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Идеальные пары по знаку зодиака
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
Фото, видео: www.globallookpress.com © Li Rui? Instagram @theacademy
Церемония вручения наград премии «Оскар» — одно из самых главных светских событий в мире. Приглашенные на мероприятие звезды стараются как следует пощеголять роскошными нарядами — не стала исключением и церемония 2020 года, которая прошла накануне. Однако, как и всегда, некоторые селебрити слегка перестарались, стремясь продемонстрировать причастность к миру высокой моды. Кадры с мероприятия появились в сторис на странице Американской академии кинематографических искусств и наук в Instagram. 5-tv.ru специально для своих читателей подобрал ТОП-4 самых странных наряда на красной дорожке «Оскара».
Лидером списка стал Билли Портер — американский певец и актер, звезда сериалов «Поза» и «Американская история ужасов». На кинопремию артист явился в платье, лиф которого был расшит золотыми пластиковыми перьями. Подол со шлейфом был выполнен из драпированной ткани со сложным узором. Образ завершали золотые украшения и босоножки на высоком каблуке. Появление Портера на красной дорожке вызвало бурю эмоций.
«Серебро» досталось актрисе и певице Синтии Эриво, которая в этом году впервые стала номинантом «Оскара». Артистка вышла к папарацци в длинном белом платье со шлейфом — нести его пришлось сразу нескольким помощникам. Особое внимание привлекает лиф наряда с серебряными полосами и лямкой, фиксирующей платье наискось — от правой груди к левому плечу. Как и Портер, Эриво дополнила образ от Versace сияющими аксессуарами — серьгами и кольцами.
Тройку лидеров замкнула Билли Айлиш. Музыкальный идол молодежи, кажется, не до конца поняла дресс-код мероприятия — и на красной дорожке появилась в мешковатом белом брючном костюме. Позируя фотографам, певица старалась чаще показывать главную изюминку образа — умопомрачительно длинные черные ногти.
Последняя строчка — за певицей Жанель Монэ. В целом наряд артистки можно назвать весьма удачным — приталенное расшитое стразами платье с летящим подолом идеально подчеркивало фигуру Жанель и добавляло ей женственности. Однако из-за сочетания выреза на спине и объемного капюшона серебристый наряд выглядел очень необычно.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рената Литвинова с невероятной точностью предсказала победителей «Оскара».
Нашли ошибку?