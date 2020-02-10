Роскачество провело исследование, посвященное тому, как выбрать качественную губную помаду. Результаты опубликованы на официальном сайте организации.

В первую очередь эксперты советуют обращать внимание на состав косметического средства. Важно, чтобы ингредиенты были указаны латиницей. Русскоязычный перевод может быть дан в скобках для удобства покупателя, но следует воздержаться от приобретения косметики, где названия веществ даны только кириллицей — это нарушение.

Кроме того, не стоит выбирать помаду, в состав которой входят антибиотики, бензол, бром и фурокумарины (кислородсодержащие соединения, такие как триок-сисалан, 8-метоксипсорален, 5-мето-ксипсорален — Прим. ред.). Нежелательными компонентами также были признаны полиэтиленгликоли и жирные спирты, так как они представляют опасность для чувствительной кожи, пропиленгликоль, этиловый спирт и алкоголь — их использование может привести к сухости и раздражению.

О наличии в помаде ароматизаторов и отдушек покупательнице скажет надпись Parfum. Если в отдушке содержатся аллергены, они обязательно должны быть указаны в составе. В Роскачестве также напомнили, что любая помада должна содержать консерванты для безопасности продукта.

В исследовании прошли проверку 20 торговых марок, в том числе из России, Франции, Бельгии, США, Швейцарии и других стран. Итоги работы аналитики обещали представить ко Всемирному женскому дню — 8 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роскачество проверило 17 образцов презервативов. В ряде изделий было найдено превышение допустимого уровня цинка.