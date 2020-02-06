Роскачество обнаружило в презервативах цинк и изопропиловый спирт

Эксперты Роскачества в ходе исследования презервативов, представленных на российском рынке, обнаружили в ряде изделий превышение допустимого уровня цинка. Об этом говорится в сообщении организации.

В исследовании участвовали 17 образцов изделий из натурального латекса самых популярных производителей России, Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США и Малайзии. Испытания были проведены по 60 показателям, из которых 49 — по безопасности.

Специалисты обнаружили превышение допустимого уровня цинка в трех образцах, а изопропилового спирта — в двух изделиях.

«По результатам проведенных испытаний Росздравнадзор начнет проводить необходимые мероприятия в отношении производителей, у которых выявлена не соответствующая требованиям безопасности продукция», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полные результаты исследования будут опубликованы в течение февраля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что презервативы, гель-смазку и терминал для оплаты украли из аптеки в Москве.