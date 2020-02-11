Светлана Разина хочет снова стать мамой и даже выбирает место для детской. И 57 лет — не проблема!
Экс-солистка группы «Мираж» не скрывает: она вновь хочет услышать детский голос и обрести уют в доме. Однако Светлана пока не решила, будет ли рожать от мужа или рассмотрит другие варианты.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В свои 57 Светлана Разина намерена вновь стать матерью! Певица даже готова оставить ради этого сцену. Что подтолкнуло экс-солистку группы «Мираж» к такому решению? Поддерживает ли ее в этом муж? И зачем возле их спальни лежит кожаная плеть? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
Светлана Разина в раздумьях: где в доме обустроить детскую. Певица делится: она горит идеей родить второго ребенка.
«Мне так захотелось, чтобы маленький здесь кто-то бегал. Когда они маленькие, у тебя есть в доме какой-то уют. И какой-то смысл жизни снова появляется».
У артистки есть дочь Алиса. Девушке в этому году исполнится 20 лет. Она студентка. И предпочла съехать от мамы, чтобы жить самостоятельно.
«Я отдала ей квартиру, в которой жила в Москве. И она теперь живет там».
Разина рассказывает: ей одиноко в трехэтажном особняке. Несмотря на то, что компанию певице составляют: муж, пять собак и семь котов. До недавнего времени у артистки на территории жили еще два лиса. Но месяц назад одного из любимцев Светланы, рыжего Феликса, не стало.
«Приехала и все. Здесь уже лежал труп. Когда он убежал последний раз, его просто загрызли собаки. Грустно было, конечно, ужасно. Мы к нему привыкли», — с грустью рассказывает Разина программе «Светская хроника».
Звезда тяжело переживает утрату. И даже готова назвать в честь погибшего лисенка будущего сына.
«Это красивое мужское имя, на самом деле. Это действительно моя нереализованная мечта, у меня не было мальчика. Но когда первое время мне снились сны, и я думала, что у меня будет мальчик, я его уже назвала Феликс».
Светлана хочет именно мальчика. Она не только уже придумала ему имя, но и определила планы сына на будущее.
«Мне бы хотелось мальчика, которому я могла бы передать все свои мужские функции. Тем, чем я владею, тем искусством. Дрелью научить пользоваться. Более того, я даже придумала ему профессию. Да! Я-то инженер несостоявшийся».
Варианты процедуры эко или суррогатного материнства Разина не рассматривает.
«Ну, как можно? Я не понимаю ни ту, ни другую сторону, если честно. Отнять у кого-то и считать это своим и, с другой стороны, отдать своего ребенка».
Исполнительница делится: если не получится зачать естественным образом, то она прибегнет к запасному плану.
«Можно было бы попробовать пойти путем усыновления. Но здесь надо присматриваться, конечно. Надо выбирать».
Муж Светланы, по ее словам, тоже хочет детей — тем более что общего ребенка у них нет. Однако артистка признается: одна из причин почему она не решается на этот шаг — вовсе не возраст, а подорванное доверие к мужу. В прошлом году супруги чуть не расстались. В их отношения вмешалась бывшая жена Бориса.
«Она же мне писала и рассказывала, что он у нее, что он с ней, что они вместе. Что я просто увлечение, что он ей обещает вернуться. Это, наверное, мешает реализации всех наших глобальных планов. Потому что я долго не могу простить что-то».
Наткнувшись в доме Разиной на кожаную плеть возле спальни, можно только представить, на что пришлось пойти Борису ради примирения с любимой супругой.
«Многие спрашивают: зачем вам плетка? Вы, наверное, развлекаетесь по ночам? Как вам сказать… я в общем-то по ночам с ней как раз развлекаюсь — за котами бегаю, которые начинают меня будить, ломиться ко мне в дверь, орать „мяу“».
Но теперь певица воспринимает кошачьи крики как своеобразный тренинг перед бессонными ночами с младенцем. Ради воспитания наследника артистка даже готова отказаться от концертной деятельности.
«Если раньше было 20 концертов — это ерунда, то сейчас мне, конечно, это тяжело. Тем более с такими большими переездами. У меня есть маленькая мечта уже отдохнуть. Действительно на пенсию уйти».
Правда, совсем забывать про работу Светлана не намерена. Вот только род деятельности с удовольствием бы сменила.
«В выходные я бы хотела на заводик какой-нибудь. И там поработать. Пусть на каких-нибудь даже очень скромных условиях».
Разина не боится на шестом десятке кардинально поменять свою жизнь и надеется, что у нее все для этого сложится.
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