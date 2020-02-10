«Натурально, стильно и свежо»: Ольга Бузова похвалилась новым образом
Певица подкрасила и подстригла волосы, но подписчики обратили внимание на ее «удивительное» выражение лица.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Новый образ Ольги Бузовой пришелся по нраву армии ее поклонников в Instagram. Певица и телеведущая укоротила волосы до плеч, выпрямила их и сделала темнее.
«Вот она я! Сегодня немного уделила времени себе. Занималась волосиками, подкорректировали цвет, убрали длину, и, конечно уход. Мне нравится — очень натурально, стильно и свежо», — похвасталась звезда.
Обновленный имидж за последние 16 часов оценили 600 тысяч подписчиков Бузовой. Среди комментирующих отметился и возлюбленный знаменитости — блогер Давид Манукян. Он ограничился одним словом: «Секс».
К фотографиям в посте многие фанаты указали любимице, что она слишком втянула живот. Пользователи заволновались, что певице стало нечем дышать, и посоветовали впредь быть осторожнее. Еще больше юзеров обратили внимание на эффект «косоглазия». Позируя перед фотографом, Ольга смотрела в бок. Неудачно выбранный план создал впечатление, что у телеведущей возникли проблемы со зрением.
«Вот она ты, шальная императрица»!
«Что с глазами? Они косые»;
«Оля, не надо втягивать живот, у тебя его нет»;
«Неестественно немного выглядит лицо. Крутая, конечно, фигура. Но выражение лица удивительное», — ответили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что у бойфренда Бузовой фанаты заметили кольцо на руке, похожее на обручальное.
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