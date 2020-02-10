Новый эпатажный выход Светланы Лободы вызывал восторг у поклонников. Певица выступила на сольном концерте, перебрав несколько броских образов. Один из них особенно зацепил ее подписчиков в Instagram.

Для исполнения песни «Новый Рим» звезда выбрала костюм школьницы — леггинсы с имитацией чулков, клетчатая юбка и бюстгальтер под рубашкой на распашку.

Instagram @lobodaofficial

Сексуальный стиль а-ля набоковская Лолита подходит под смысл выбранной песни. В ней Лобода называет себя «малышкой Ло», но поет о себе как о девушке, которая знает, чего хочет. То, что героиня не смогла построить с предыдущим ухажером, она воплощает с новым и сообщает об этом старому: «Мы строим новый Рим тебе назло».

«Наша красотка! Трудяга! Фигура — просто пушка! Лучшая!»

«Вы молодец, достигли самой высокой вершины»;

«Офигительно! Обожаю вас!» — оценили номер фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода показала ужасы профессии артиста.