«Фигура — просто пушка»: Лобода вышла на сцену в образе школьницы
Звезда зажгла на сольном концерте в леггинсах и клетчатой юбке.
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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial
Новый эпатажный выход Светланы Лободы вызывал восторг у поклонников. Певица выступила на сольном концерте, перебрав несколько броских образов. Один из них особенно зацепил ее подписчиков в Instagram.
Для исполнения песни «Новый Рим» звезда выбрала костюм школьницы — леггинсы с имитацией чулков, клетчатая юбка и бюстгальтер под рубашкой на распашку.
Сексуальный стиль а-ля набоковская Лолита подходит под смысл выбранной песни. В ней Лобода называет себя «малышкой Ло», но поет о себе как о девушке, которая знает, чего хочет. То, что героиня не смогла построить с предыдущим ухажером, она воплощает с новым и сообщает об этом старому: «Мы строим новый Рим тебе назло».
«Наша красотка! Трудяга! Фигура — просто пушка! Лучшая!»
«Вы молодец, достигли самой высокой вершины»;
«Офигительно! Обожаю вас!» — оценили номер фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода показала ужасы профессии артиста.
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