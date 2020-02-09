Поп-исполнительница Светлана Лобода рассказала, что выступление на концерте, посвященному грядущему Дню всех влюбленных, обернулось для нее небольшой травмой. Она продемонстрировала на своей странице в Instagram мозоль на ступне.

Знаменитость сделала пост о своих нелегких буднях, описав режим последних дней перед шоу. Певица пояснила, что накануне она летала в Мексику за детьми, а после длительного перелета сразу поехала на репетицию двух новых постановок, которые завершились глубокой ночью. На следующий день Лобода с самого утра готовилась к концерту и вновь очутилась дома только после полуночи.

«Вернулась домой к часу ночи, легла на теплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки и ноги. Вам еще кажется профессия артиста привлекательной и легкой?» — поинтересовалась артистка.

Instagram @lobodaofficial

Преданные фанаты звезды порекомендовали беречь Лободе свое здоровье и восхитились ее невероятным трудолюбием и самоотдачей на сцене, которая приводит к подобным травмам.

«Ну это только такие профессионалы, как Вы так работают. Остальные с легкостью выходят на сцену, два притопа три прихлопа и на этом все»;

«Любая профессия, если человек работает на совесть — тяжелый труд! Вы молодец и большая трудяга!»

«Света, тебе нужен отдых! Отдыхай, наша любимая пчелка»;

«Береги себя, ты крутая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лобода сделала вертикальный шпагат в дерзком наряде.