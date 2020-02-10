Решетова показала, как трехмесячный сын Тимати плавает в бассейне

Модель Анастасия Решетова выложила трогательный снимок в сторис на своей странице в Instagram. В кадре возлюбленная Тимати показала, как Ратмир плескается в бассейне, а она придерживает ему голову.

Недавно звезда провела каникулы на Коста-Рике. Там она отметила свое 24-летие и отдохнула от городской суеты. После возвращения в столицу знаменитость стала посещать спортзал вместе с малышом. На свежем кадре Решетова похвасталась успехами наследника.

«Учится плавать вместе с мамочкой», — написала Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Отношения Тимати с Анастасией Решетовой начались в 2015 году. Модель в июне 2019 объявила, что ждет ребенка от музыканта. 16 октября 2019 года на свет появился сын Ратмир. Для звезды наследник стал первенцем, а для ее избранника — вторым. У рэп-исполнителя уже есть дочка Алиса от прошлых отношений с Аленой Шишковой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тимати и Решетова повеселили поклонников видеошуткой.