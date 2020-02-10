«Вы здесь необычная»: Решетова в откровенном наряде порассуждала о жизни

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала снимок в сексуальном образе на своей странице в Instagram.

На снимке 24-летняя модель позирует полуобнаженной, прикрыв тело белоснежной сетчатой накидкой. Знаменитость подогнула одну ногу к себе, а вторую изящно расположила на песке. Возлюбленная музыканта направила мечтательный взгляд на небо. Такой кадр манекенщица сопроводила философским размышлением о жизни.

«С детства я думала, что всегда надо расставлять приоритеты в пользу других, всегда уступать, никогда не мстить, все обиды забывать. Но взрослая жизнь мне дала иное понимание вещей — если не иметь стержень и сильный характер, то тебя просто сожрут с потрохами, постоянно прогибая под себя», — написала звезда.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Поклонники пришли в восторг от мудрых мыслей Решетовой и полностью согласились с ее высказыванием. Также фанаты отметили сексуальность и женственность, которую Анастасия продемонстрировала на фото.

«Какая Вы классная»;

«Как можно быть такой шикарной»;

«Очень красивая!!!»;

«Настя, вы здесь необычная»;

«Великолепна», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Решетова показала, как трехмесячный сын Тимати плавает в бассейне.