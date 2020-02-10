«Вы здесь необычная»: Решетова в откровенном наряде порассуждала о жизни
Модель поделилась опытом, пришедшем ей с годами.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала снимок в сексуальном образе на своей странице в Instagram.
На снимке 24-летняя модель позирует полуобнаженной, прикрыв тело белоснежной сетчатой накидкой. Знаменитость подогнула одну ногу к себе, а вторую изящно расположила на песке. Возлюбленная музыканта направила мечтательный взгляд на небо. Такой кадр манекенщица сопроводила философским размышлением о жизни.
«С детства я думала, что всегда надо расставлять приоритеты в пользу других, всегда уступать, никогда не мстить, все обиды забывать. Но взрослая жизнь мне дала иное понимание вещей — если не иметь стержень и сильный характер, то тебя просто сожрут с потрохами, постоянно прогибая под себя», — написала звезда.
Поклонники пришли в восторг от мудрых мыслей Решетовой и полностью согласились с ее высказыванием. Также фанаты отметили сексуальность и женственность, которую Анастасия продемонстрировала на фото.
«Какая Вы классная»;
«Как можно быть такой шикарной»;
«Очень красивая!!!»;
«Настя, вы здесь необычная»;
«Великолепна», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Решетова показала, как трехмесячный сын Тимати плавает в бассейне.
Нашли ошибку?