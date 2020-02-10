Мишустин поручил правительству провести ревизию расходов бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами распорядился перенаправить на нацпроекты неиспользованные бюджетные средства. Глава кабмина потребовал жестче контролировать финансовую дисциплину.

«Необходимо провести ревизию планов аналогичных расходов на 2020-й год и перенаправить средства на более важные проекты, которые обозначены в Послании президента Федеральному Собранию», — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин также напомнил вице-премьерам, что ветераны должны получить единовременные выплаты вовремя — в апреле–мае. На эти цели правительство планирует направить более 71 миллиарда рублей. Согласно указу президента, к 75-тилетию Победы денежное вознаграждение получат один миллион 150 тысяч наших граждан.