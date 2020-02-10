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  4. Выплата ветеранам к 75-летию Победы пройдет в апреле–мае 2020 года

Выплата ветеранам к 75-летию Победы пройдет в апреле–мае 2020 года

, 10:39 | Василий Заика 16

Деньги получат более одного миллиона человек, в том числе те, кто проживает в странах Прибалтики.

Фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Тема:
День Победы 245

Единовременная выплата ветеранам войны и приравненным к ним лицам, приуроченная к 75-летию Победы, пройдет в апреле–мае 2020 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, на эти цели будет выделено более 71 миллиарда рублей.

«Президент в пятницу подписал указ о единовременной выплате тем, кто внес свой вклад в достижение победы на полях сражений и в тылу. В общей сложности, с учетом доставки выплаты мы направим на эти цели из федерального бюджета более 71 миллиарда рублей. Ветераны получат эти средства в апреле–мае», — сказал Михаил Мишустин.

Председатель российского правительства подчеркнул, что кабмин должен в оперативном порядке подготовить акты, необходимые для своевременного поступления выплаты.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что деньги к 75-летию Победы получат 1,15 миллиона россиян.

Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды войны, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны.

По 50 тысяч рублей получат труженики тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Татьяна Голикова подчеркнула, что деньги получат, в том числе и те россияне, кто постоянно проживает на территории Эстонии, Латвии и Литвы.

«Выплата будет производиться Пенсионным фондом и органами, которые осуществляют выплату военных пенсий», — сказал Татьяна Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что для получения единовременной выплаты нет необходимости подавать дополнительные заявления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты.

Тема:
День Победы 245
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Ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты
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