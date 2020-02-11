Народная артистка СССР Алла Пугачева появилась на премьере фильма «Лед — 2» в неожиданном образе. Примадонна часто предпочитает наряды черного цвета, и на этот раз она не изменила ему.

Однако присутствовавшую публику поразил не то балахон, не то длинный свитер. Дело в том, что по бедру артистки идет расстегнутая молния, а на спине — крупные надписи, свойственные обычно для молодежной моды.

Несмотря на то, что на светском мероприятии Пугачева появилась в одиночестве — ее супруг Максим Галкин не смог составить ей компанию из-за плотного рабочего графика, в недостатке внимания всенародно любимая певица не нуждалась.

«Все моложе и моложе выглядит. Молодец!» — написал один из пользователей соцсетей, посмотревших видео со своим кумиром.

«Кофта огонь у нашей крутой», — отметил другой.

«Самая любимая певица всех времен и народов, Алла Борисовна, браво», — добавил третий.

Ранее известный российский актер Александр Петров, сыгравший в «Лед-2», рассказал о работе над этой кинокартиной.