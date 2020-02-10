«Прошел курс молодого отца»: Петров на съемках «Лед-2» задумался о детях
Звезда признался, что во время работы над кинокартиной приобрел бесценный опыт общения с младенцами.
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Фото, видео: Instagram @actorsashapetrov, 5-tv.ru
Известный российский актер Александр Петров рассказал о работе над кинокартиной «Лед-2». Во время беседы с журналистами после презентации фильма звезда признался, что в ходе съемок получил новый опыт: он попробовал себя в роли отца и очень многому научился, в частности в общении с младенцами.
«Во-первых пониманию того, что у младенцев до нескольких месяцев падает голова, ее нужно поддерживать, ему нужно помогать. Это главное умение мужчины», — с иронией признался кумир миллиона зрителей.
Он добавил, что, по его мнению, сюжет ленты «Лед-2» — семейная история, которая будет одинаково интересна и родителям, и детям. Причем и те, и другие при просмотре будут думать о своем.
Накануне в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» Петров также рассказал, что на съемочной площадке у него возник отцовский инстинкт.
«У меня возник отцовский инстинкт. Представляете: ты выходишь на съемки утром достаточно вяловатый, и тут тебе дают в руки младенца. Ты понимаешь, что за маленький кусочек счастья в этот момент несешь ответственность. <…> Я знаю, как готовить смеси для младенцев. Я знаю, как их кормить. Я, можно сказать, прошел курс молодого отца», — поделился актер.
Впрочем, от ответа на вопрос о собственных детях звезда уклонился, вероятно, тем самым давая понять, что пока всерьез об этом не задумывался.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Петров вместо подарков на день рождения устроил благотворительный сбор.
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