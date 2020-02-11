Певица МакSим может никогда уже не вернуться на сцену. Здоровье артистки находится далеко не в лучшем состоянии — врачи поставили ей крайне непростой диагноз.

О проблемах звезды в эфире одного из федеральных каналов рассказала помощница певицы Маргарита Соколова. По ее словам, Марина (настоящее имя МакSим — Прим.ред.) испытывает ряд тяжелых симптомов.

Так, МакSим страдает от головных болей и болей в ногах и бессонницы. По словам Соколовой, неврологи поставили артистке диагноз — посттравматический синдром. При этом нет гарантий, что звезда сможет вернуться к концертам.

«Если она будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет», — сообщила помощница певицы.

Певица МакSim до сих пор борется с последствиями серьезного ДТП, в которое попала в апреле 2019 года. Артистка планировала вернуться к выступлениям в феврале, однако, как писал ранее 5-tv.ru, из-за ухудшения состояния была вынуждена на неопределенное время уйти со сцены.