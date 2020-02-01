Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) прекращает творческую деятельность в связи с обострением проблем со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера исполнительницы Маргариту Соколову.

«Сейчас артистка находится в больнице — восстановительное лечение. Пострадала голова, ноги болят. Врачи не рекомендуют ей длительное время выступать и гастролировать. Нужно восстановить сон, она плохо спит уже давно, жаловалась на голову. Поэтому такое решение было принято, оно необходимо на данный момент», — отметила она.

Также Соколова написала пост в своем Instagram, где пояснила, что текущее самочувствие певицы связано с травмами в автоаварии, полученными весной прошлого года.

«По настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок начиная с сегодняшнего дня», — написала она.

Instagram @sokllovamargarita

Менеджер принесла извинения организаторам за отмену предстоящих концертов и поклонникам, планировавшим посетить выступления звезды. Соколова добавила, что обещанная новая песня «Преданным» все равно выйдет в ближайшее время, но других мероприятий и треков пока не планируется.

В апреле 2019 года стало известно, что певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт. Артистка направлялась в Москву на съемки клипа «Абонент недоступен». Утверждалось, что в результате происшествия знаменитость получила множественные гематомы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица МакSим заявила, что снова выходит замуж, и показала кольцо.