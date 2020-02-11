Известный теннисист Михаил Южный чуть не стал жертвой мошенника

Известный российский теннисист Михаил Южный чуть не стал жертвой мошенника. Как стало известно 5-tv.ru, спортсмен вовремя заподозрил неладное и даже помог полиции.

По предварительной информации, ранее Южному позвонил неизвестный, который представился его другом. Аферист попросил у теннисиста занять ему 100 тысяч рублей.

Спортсмен понял, что его пытаются обмануть, и сообщил об этом разговоре в полицию. В итоге мошенник был задержан.

Михаил Южный – 37-летний профессиональный теннисист, заслуженный мастер спорта. Бывшая восьмая ракетка мира в одиночном разряде, 13 сезонов подряд заканчивал год в ТОП-50 мирового рейтинга. Победитель многочисленных турниров.