Из мусорки — на стол: пять пищевых отходов, которые нельзя выбрасывать

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 15 0

Из того, что обычно остается после готовки, получаются соусы, приправы и даже новые блюда.

Для чего можно использовать черствый хлеб

Фото: www.globallookpress.com/Simon Katzer

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Пищевые отходы могут стать ингредиентами для соусов и приправ

Многие продукты, которые обычно выбрасывают после готовки, можно использовать для создания других блюд. Какие привычные пищевые отходы могут пригодиться, разобралось URA.RU.

Например, головы и панцири креветок подходят для бульонов и соусов. Они придают блюдам насыщенный вкус. На их основе готовят французский соус биск, который добавляют в пасту, ризотто и крем-супы.

Не менее полезным может оказаться черствый хлеб. Его используют для приготовления сухарей, кваса, пудингов, супов и салатов.

В пищу пригодна и ботва свеклы, моркови и редиса. Ее добавляют в салаты, используют для соусов или обжаривают с чесноком. Жесткие стебли укропа, петрушки и кинзы тоже могут пригодиться. Их добавляют в бульоны и маринады, чтобы придать блюдам аромат.

Не стоит выбрасывать и кожуру апельсинов и лимонов. Из нее делают цукаты, а высушенную кожуру можно измельчить и смешать с солью. Получится приправа, подходящая для рыбы и овощей. Кочерыжку брокколи также можно использовать при приготовлении блюд и овощных бульонов.

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