15 человек погибли при крушении судна у берегов Бангладеш

Как минимум 15 человек стали жертвами кораблекрушения в Бенгальском заливе. По данным СМИ, судно, на борту которого было более сотни беженцев, направлялось в Малайзию и затонуло у берегов Бангладеш. 50 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СК возбудил дело по факту столкновения туристических катеров с россиянами в Таиланде.