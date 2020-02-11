15 человек погибли при крушении судна у берегов Бангладеш

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Корабль с беженцами рохинджа на борту опрокинулся и затонул рано утром 11 февраля.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

Как минимум 15 человек стали жертвами кораблекрушения в Бенгальском заливе. По данным СМИ, судно, на борту которого было более сотни беженцев, направлялось в Малайзию и затонуло у берегов Бангладеш. 50 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СК возбудил дело по факту столкновения туристических катеров с россиянами в Таиланде.

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