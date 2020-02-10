СК возбудил дело по факту столкновения туристических катеров с россиянами в Таиланде

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту столкновения двух скоростных катеров с россиянами у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде.

В ведомстве отметили, что глава СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять ход расследования на контроль.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту столкновения туристических катеров возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В настоящий момент следователи выясняют все детали и причины произошедшего. Расследование проходит при тесном взаимодействии с МИД РФ.

Два скоростных туристических катера столкнулись у восточного побережья Пхукета утром 10 февраля. На борту одного из них находились 39 российских туристов. В результате аварии 21 человек получил травмы и был госпитализирован. Двое россиян — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка погибли.

Ранее 5-tv.ru опубликовал шокирующие кадры, снятые на пристани Пхукета, куда доставили туристов, пострадавших при столкновении скоростных катеров.