«Ты и без челки Царица!» — Лобода удивила поклонников новым луком
Певица появилась в нестандартном образе на премьере фильма «Лед 2».
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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, Instagram @lobodaofficial
Поп-звезда Светлана Лобода сразила наповал поклонников новым образом. На закрытом показе премьеры фильма Жоры Крыжовникова «Лед 2» певица появилась в кожаных штанах и пиджаке простого кроя. Фото в Instagram на фоне ярко-синего баннера картины вызвало шквал комментариев, хотя сама артистка акцентировала внимание на премьере.
«Лед 2. Сегодня. Большая премьера! Уверена, вы не останетесь равнодушными! Спешите…», — анонсировала Лобода.
Светлана Лобода на премьере фильма.
Поклонники певицы отреагировали на ее фото комплиментами.
«Света, ты выглядишь на 25 и не больше!»
«Какая красивая, я не могу», — писали фаны.
Однако нашлись и те, кому новый образ не пришелся по вкусу:
«Ну что за мода… Напялить пиджак мужа».
Многие также отметили, что певица стала часто появляться на публике без челки. По мнению подписчиков, ей к лицу и такая прическа.
Кроме того, фанаты благодарили Лободу за песню «Новый Рим», которую она представила накануне. Ранее 5-tv.ru писал, что певица эпатировала зрителей на концерте, а также приятно удивила подписчиков в соцсетях, выложив фото в образе школьницы с премьеры песни.
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