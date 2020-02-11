Поп-звезда Светлана Лобода сразила наповал поклонников новым образом. На закрытом показе премьеры фильма Жоры Крыжовникова «Лед 2» певица появилась в кожаных штанах и пиджаке простого кроя. Фото в Instagram на фоне ярко-синего баннера картины вызвало шквал комментариев, хотя сама артистка акцентировала внимание на премьере.

«Лед 2. Сегодня. Большая премьера! Уверена, вы не останетесь равнодушными! Спешите…», — анонсировала Лобода.

Светлана Лобода на премьере фильма. Instagram @lobodaofficial

Поклонники певицы отреагировали на ее фото комплиментами.

«Света, ты выглядишь на 25 и не больше!»

«Какая красивая, я не могу», — писали фаны.

Однако нашлись и те, кому новый образ не пришелся по вкусу:

«Ну что за мода… Напялить пиджак мужа».

Многие также отметили, что певица стала часто появляться на публике без челки. По мнению подписчиков, ей к лицу и такая прическа.

Кроме того, фанаты благодарили Лободу за песню «Новый Рим», которую она представила накануне. Ранее 5-tv.ru писал, что певица эпатировала зрителей на концерте, а также приятно удивила подписчиков в соцсетях, выложив фото в образе школьницы с премьеры песни.