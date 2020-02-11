Журналист, продюсер и просто красавица — все это о сегодняшней имениннице Ирине Муромцевой. 11 февраля телеведущей исполняется 42 года.

Поклонники, как известно, интересуются не только профессиональными успехами звезд, но и их личной жизнью. В сентябре 2019 года в прессе появились слухи о том, что Ирина разводится со вторым мужем. Сама она информацию не подтверждала, да и вообще избегала темы личного, однако кое-что журналистам все-таки удалось выяснить. В прошлое Ирины заглянуло издание StarHit.

Судьба распорядилась так, что в юности Ирина повстречала любовь, но, увы, возлюбленный оказался женат. Во многом этот эпизод повлиял на будущее Ирины.

«Когда мне было 17, я начала встречаться с женатым мужчиной. Втайне от мамы, естественно. Если бы я могла рассказать ей, не было бы так больно спустя полтора года. Это не могло не отразиться на характере, на отношениях с мужчинами», — поделилась Ирина.

О первом браке ведущей известно немного: лишь то, что первый избранник Муромцевой занимался бизнесом. Брачные узы продержались недолго, на память о любви у Ирины осталась дочь Люба. На новые серьезные отношения телеведущая решилась нескоро после разрыва — только когда дочери исполнилось 12 лет. Она повстречала своего принца, Максима Волкова, и в 2013 году вновь стала мамой.

После появления на свет второй дочки, Александры, отношения у пары стали не столь радужными. К 2019 году любовная лодка дала трещину, и в конце лета супруги подали на развод. Сама ведущая не распространяется на эту тему, но в ее окружении подтверждают — союз Максима и Ирины распался.

«Как и полагается, им дали месяц на размышление — вдруг передумают. Но все обсудив, они решили поставить в отношениях финальную точку», — говорят друзья Муромцевой.

В день рождения в 2020 году Ирина решила поразмышлять о возрасте. На своей странице в Instagram она написала пост, в котором призналась — на пьедестале всех времен жизни для нее всегда будет цифра 30.

«Говорят, в 45 баба — ягодка опять. Поживем — увидим. Через три года смогу подтвердить или опровергнуть», — шутливо призналась Ирина.

Ранее 5-tv.ru писал о возможных причинах расставания Муромцевой и Волкова. Близкие ведущей подозревали, что к расколу семьи привели слишком загруженные графики супругов.