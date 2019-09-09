  1. Пятый канал
  4. Ирина Муромцева разводится с супругом после шести лет брака

Ирина Муромцева разводится с супругом после шести лет брака

, 10:19 50

Телеведущая подала на развод в начале августа 2019 года. У пары есть общий ребенок — маленькая Саша.

Фото : Instagram @ira_muromtseva

Российский журналист и телеведущая утреннего шоу на федеральном канале Ирина Муромцева рассталась с супругом. С мужем — продюсером Максимом Волковым — звезда прожила в браке больше шести лет. О причинах разрыва знаменитость старается не распространяться.

Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Ирина Муромцева и Максим Волков сыграли свадьбу в 2012 году. Через год у пары родилась дочь Александра. Эти отношения стали вторыми по счету для телеведущей. От первого брака с малоизвестным бизнесменом у журналистки осталась 18-летняя наследница Любовь. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

В начале августа Ирина Муромцева подала на развод. Звезде и ее мужу дали месяц на то, чтобы изменить решение. Однако пара все-таки рассталась. Близкие семьи уверены — причиной разрыва стали чересчур загруженные графики обоих супругов.

Продюсер Максим Волков работал над шоу и гастрольными турами таких артистов, как: Александр Градский, София Ротару, Валерий Меладзе и других. Как-то телеведущая призналась — порой, им с возлюбленным нужно было отключать телефоны и запираться дома, чтобы просто побыть наедине друг с другом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущий Ширвиндт развелся после 30 лет совместной жизни.

Читайте также

+12° Днём +21°
Ночью +13°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Последние новости

10:30
Сухими из воды не вышли — Виктор Мараховский о неотвратимости наказания
10:19
Ирина Муромцева разводится с супругом после шести лет брака
10:07
«Наши в городе»: грандиозный рок-марафон собрал более 220 тысяч зрителей
9:53
Привет от соседей по космосу? Ученые зафиксировали сигнал неизвестного источника
9:39
Явка избирателей на выборах депутатов в Мосгордуму составила 21,69%
9:17
«Прелесть!»: Дочь Светланы Лободы сфотографировала спящую мать

Сейчас читают

«Петя не из тех, кто опускает руки»: Бывшая жена Чернышева о болезни Заворотнюк
Лена Миро заявила, что россиянок за границей можно узнать по высокомерному взгляду
«Болезнь затянулась»: Звезде Comedy Woman не могут поставить точный диагноз

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев