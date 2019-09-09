Ирина Муромцева разводится с супругом после шести лет брака

Российский журналист и телеведущая утреннего шоу на федеральном канале Ирина Муромцева рассталась с супругом. С мужем — продюсером Максимом Волковым — звезда прожила в браке больше шести лет. О причинах разрыва знаменитость старается не распространяться.

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Ирина Муромцева и Максим Волков сыграли свадьбу в 2012 году. Через год у пары родилась дочь Александра. Эти отношения стали вторыми по счету для телеведущей. От первого брака с малоизвестным бизнесменом у журналистки осталась 18-летняя наследница Любовь. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

В начале августа Ирина Муромцева подала на развод. Звезде и ее мужу дали месяц на то, чтобы изменить решение. Однако пара все-таки рассталась. Близкие семьи уверены — причиной разрыва стали чересчур загруженные графики обоих супругов.

Продюсер Максим Волков работал над шоу и гастрольными турами таких артистов, как: Александр Градский, София Ротару, Валерий Меладзе и других. Как-то телеведущая призналась — порой, им с возлюбленным нужно было отключать телефоны и запираться дома, чтобы просто побыть наедине друг с другом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущий Ширвиндт развелся после 30 лет совместной жизни.