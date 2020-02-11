Посетители зоопарка в Техасе смогут накормить животных тараканами с именами своих бывших

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Валентин Черников
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Оригинальная акция приурочена ко Дню всех влюбленных.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Simone Brandt, Facebook

Зоопарк в Сан-Антонио штата Техас объявил о проведении необычной акции ко Дню святого Валентина под названием «Поплачь за меня, таракан». Всем желающим предлагается необычным способом отомстить бывшему партнеру: назвать его или ее именем таракана. За пять долларов насекомое с объявлением имени и фамилии скормят животным — сурикатам, приматам или птицам — в прямом эфире 14 февраля.

Для тех, кто особенно зол на бывших и готов раскошелиться, зоопарк помимо тараканов готовит крыс. Предварительно замороженного грызуна можно наречь именем обидчика, после чего его отдадут на съедение змее. Такая «забава» обойдется в 25 долларов.

Аналогичную акцию проводят и в зоопарке города Эль-Пасо того же штата Техас. Там же запустили параллельный сбор пожертвований зоопарку онлайн, приуроченный к акции: спонсор отправляет через онлайн-платформу имя для таракана и любую сумму. Чтобы подбодрить участников, директор зоопарка Джо Монтисано обещал самолично съедать по одному таракану за каждую собранную тысячу долларов. На сегодня собрано уже семь тысяч долларов.

В самом заведении эту услугу называют идеальным подарком ко Дню всех влюбленных. Впервые зоопарк Эль-Пасо провел «таракановую» акцию год назад. Задумка так понравилась американцам, что по многочисленным заявкам авторы вернулись к идее вновь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Берлинский зоопарк показал публике детенышей панд.

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