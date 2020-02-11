Как Синди Кроуфорд отреагировала на дерзкое тату на лице сына

Беспокойный сын растет у фотомодели Синди Кроуфорд. Недавно 20-летний Пресли Гербер удивил подписчиков в соцсетях фото с новой татуировкой. Место для нее он выбрал более чем просто провокационное — на лице.

«MISUNDERSTOOD @presleygerber („Неправильно понятый“)», — написал в Instagram автор тату @jonboytattoo, прикрепив фото своей новой работы.

Instagram @jonboytattoo

Instagram @presleygerber

Сам Пресли поблагодарил мастера и даже выложил в сеть небольшое видео того, как ему били новую тату.

Чуть позже стало известно, как отреагировала на выходку своего чада Синди Кроуфорд. По словам девушки Пресли, Кэмерон Роррисон, которые приводит InStyle, родители ее парня одобрительно относятся к татуировкам.

«Кстати, его родители любят это», — обмолвилась возлюбленная Пресли.

Ранее 5-tv.ru писал, что 18-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер намекнула поклонникам на беременность. Правда ли она ждет ребенка или только дразнит армию фанатов, остается только догадываться.