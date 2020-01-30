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  4. Юная дочь Синди Кроуфорд намекнула на беременность

Юная дочь Синди Кроуфорд намекнула на беременность

, 13:44 | Валентин Черников 148

18-летняя модель Кайя Гербер продемонстрировала снимок увеличенного живота.

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Фото, видео: Instagram @kaiagerber

Фото Кайи Гербер в Сторис своего аккаунта в Instagram озадачило армию ее фанатов. Дочь Синди Кроуфорд опубликовала снимок, на котором продемонстрировала увеличенный живот.

В кадре американская супермодель стоит боком в коротком топе, джемпере и лосинах. В ее руке ведерко мороженого. Лицо она закрывает книгой под названием The one minute mother или «Как стать матерью за минуту».

Instagram @kaiagerber

«Вчитайтесь в это», — написала Гербер. Фразу также можно перевезти как призыв читать между строк, то есть искать скрытый смысл.

Поклонники шокированы намеком на беременность Кайи. В сентябре модели исполнилось 18 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Синди Кроуфорд снялась без бюстгальтера. Кайя Гербер выложила сюрреалистичное фото в прозрачном платье.

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