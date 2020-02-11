Суд присяжных в РФ может быть распространен на все категории особо тяжких дел

Верховный суд России предложил распространить суд присяжных на все категории особо тяжких дел и дела в отношении предпринимателей. Исключение составят уголовные дела, содержащие гостайну — таким образом, под суд присяжных не подпадут, например, дела о шпионаже и госизмене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

«Учитывая, что суды РФ имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и на преступления в сфере предпринимательской деятельности, в которых отсутствуют сведения, содержащие гостайну», — заявил Вячеслав Лебедев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что присяжные признали виновным обвиняемого в убийстве полицейского в метро Москвы.