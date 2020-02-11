Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника

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Василий Заика
Эксклюзив 808

Громкий сексуальный скандал разгорелся школе № 32. Директор учебного заведения написала заявление на увольнение. Региональный СК проводит проверку.

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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует откровенное видео, на котором, предположительно, учитель биологии астраханской школы № 32 и девятиклассник уединились в кабинете за закрытыми дверями.

На кадрах, снятых учащимися через щель между порогом и дверью, видно, как взрослая женщина и подросток оказывают друг другу недвусмысленные знаки внимания. По всей видимости, парочка, увлеченная проявлением чувств друг к другу, и не подозревает, что попала в объектив камеры телефона.

Громкий сексуальный скандал разгорелся в учебном заведении после того, как в редакцию местного СМИ обратилась женщина и рассказала о якобы интимной связи учителя и ученика. По словам местной жительницы, момент пикантного общения педагога и школьника снят на видео. Региональный СК проводит проверку по факту публикаций в астраханской прессе.

Как стало известно 5-tv.ru, директор школы № 32 Лилия Горохова срочно ушла в отпуск и впоследствии написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru опубликовал интимную переписку «учителя года» и школьника из Астрахани.

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