Опубликована интимная переписка «учителя года» и девятиклассника из Астрахани

Интимная переписка между учителем биологии астраханской школы № 32 и девятиклассника попала в сеть. Скриншоты откровенной беседы между 35-летней женщиной и 15-летним парнем оказались в распоряжении 5-tv.ru.

5-tv.ru

Стоит отметить, что на момент публикации материала нет однозначного подтверждения подлинности переписки. Не стоит исключать и тот факт, что неизвестные лица пытаются испортить репутацию педагога — победителя конкурса «Учитель года».

Громкий сексуальный скандал разгорелся в учебном заведении после того, как в редакцию местного СМИ обратилась женщина и рассказала о якобы интимной связи учителя и ученика. По словам местной жительницы, момент пикантного общения педагога и школьника снят на видео. Региональный СК проводит проверку по факту публикаций в астраханской прессе.

Как стало известно 5-tv.ru, директор школы № 32 Лилия Горохова срочно ушла в отпуск и впоследствии написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что учительницу в Астрахани заподозрили в сексуальной связи с девятиклассником.