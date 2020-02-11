Муж главного инспектора УФНС по Ленобласти рассказал о поджоге их автомобиля

Автомобиль главного инспектора УФНС по Ленинградской области Екатерины Петровой, сгоревший в ночь на 11 февраля в Санкт-Петербурге, восстановлению не подлежит. Об этом 5-tv.ru рассказал ее супруг Егор.

«Это произошло ночью. Мы спали, собственно говоря. Сработала сигнализация, брелок запищал. Я думал, угоняют, выбежал. Когда выбежал, (увидел что — Прим. ред.) полыхает моя машина — Kia. Побежал соседей будить всех и за телефоном», — рассказал подробности происшествия муж инспектора.

По его словам, вместе с соседями ему удалось вручную отогнать третий автомобиль подальше от уже двух горящих машин. На капоте Kia была обнаружена канистра с горючей жидкостью. Незадолго до возгорания соседи видели у автомобиля мужчину в черной куртке. Кем он мог быть, Егор не знает.

«Врагов никаких не было и нет. <…> Никаких угроз, ничего этого не было», — сказал он, выразив сомнение в том, что поджег мог быть связан с его работой или служебным положением жены.

В заключение мужчина сказал, что автомобиль не подлежит восстановлению. Страхование ОСАГО не возместит ущерб. Иномарка была куплена за 800 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 11 февраля на улице Бабушкина сгорел автомобиль Kia Sportage главного инспектора УФНС Екатерины Петровой и Hyundai Creta ее соседей.