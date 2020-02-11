Неизвестный поджег автомобиль главного инспектора УФНС по Ленобласти

Неизвестный поджег автомобиль главного инспектора управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ленинградской области.

Как стало известно 5-tv.ru, возгорание произошло в ночь на 11 февраля на улице Бабушкина в Невском районе города. Прибывшие на место полицейские обнаружили горящими две иномарки: Kia Sportage инспектора УФНС и Hyundai Creta.

В результате возгорания у Kia выгорел моторный отсек, у Hyundai — левая сторона моторного отсека и капот. Сумма ущерба первому автомобилю оценивается в 900 тысяч рублей, второму — более 1,2 миллиона рублей.

На видеозаписях с уличных камер полицейские увидели, что перед возгоранием к автомобилям подходил неизвестный мужчина.