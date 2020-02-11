Лихач устроил гонки с полицией на Дворцовой площади в Петербурге

В Петербурге лихач устроил гонки по Дворцовой площади. Неадекватного водителя полицейские заметили на одной из центральных улиц — его Audi ехала по «встречке». Но на требование остановиться, мужчина лишь поддал газу. В погоню бросились сразу два патрульных экипажа. Куда летел водитель, выяснял корреспондент Артур Ломидзе. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как руферы пробежались по крыше Главного штаба Эрмитажа.