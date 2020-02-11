Адвокаты из Норильска исполнили зажигательный танец в купальниках в 30-градусный мороз

Пара из Норильска шокировала пользователей соцсетей. В интернете появился необычный танцевальный ролик. Мужчина и женщина исполняют бачату в купальниках на улице. Температура воздуха при этом — минус 38.

В комментариях норильские «моржи» отмечают, что перед зажигательным танцем они успели искупаться в четырехградусной воде.

Из профиля в соцсети известно также, что оба танцора — адвокаты. Моржеванием они занимаются в свободное от юридической практики время.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, когда в Россию придет весна.