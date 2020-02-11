Адвокаты из Норильска исполнили зажигательный танец в купальниках в 30-градусный мороз
Перед этим пара «моржей» успела искупаться в четырехградусной воде.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Tobias Flaccus / CHROMORANGE
Пара из Норильска шокировала пользователей соцсетей. В интернете появился необычный танцевальный ролик. Мужчина и женщина исполняют бачату в купальниках на улице. Температура воздуха при этом — минус 38.
В комментариях норильские «моржи» отмечают, что перед зажигательным танцем они успели искупаться в четырехградусной воде.
Из профиля в соцсети известно также, что оба танцора — адвокаты. Моржеванием они занимаются в свободное от юридической практики время.
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