Адвокаты из Норильска исполнили зажигательный танец в купальниках в 30-градусный мороз

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Перед этим пара «моржей» успела искупаться в четырехградусной воде.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Tobias Flaccus / CHROMORANGE

Пара из Норильска шокировала пользователей соцсетей. В интернете появился необычный танцевальный ролик. Мужчина и женщина исполняют бачату в купальниках на улице. Температура воздуха при этом — минус 38.

В комментариях норильские «моржи» отмечают, что перед зажигательным танцем они успели искупаться в четырехградусной воде.

Из профиля в соцсети известно также, что оба танцора — адвокаты. Моржеванием они занимаются в свободное от юридической практики время.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, когда в Россию придет весна.

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