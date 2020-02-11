«Буквально скоро»: ученые рассчитали, когда в Россию придет весна

Весна на европейской территории России может наступить уже в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщил глава Росгидромета Игорь Шумаков во время рабочей поездки в Удмуртию.

«В европейской части России, как говорят наши ученые, весна наступит буквально скоро. <…> Несколько недель, наверное, до нее», — цитирует Шумакова Интерфакс.

При этом руководитель Росгидромета уточнил, что пока это лишь предварительные расчеты, а поскольку погода в России в этом году стоит необычная, предсказать ее сложно, и опираться на этот прогноз пока преждевременно.

«Год необычный. Хотя такие года были — были и 100 лет назад, и 50 лет назад. Но, тем не менее, в таких условиях любой прогнозист скажет, что прогноз — это некий такой шедевр, а если он еще на 100% сбылся, то это вдвойне шедевр», — отметил Игорь Шумаков.

Ранее, как писал 5-tv.ru, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что февраль в России будет холоднее, чем январь, но все равно теплее нормы.