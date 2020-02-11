Фото 18+: сын актрисы Елены Яковлевой нанес себе травму

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных не перестает ставить эксперименты над собой. Так, недавно он решился на очередную бодимодификацию — разрезал себе язык. Этим событием молодой человек конечно же поделился со своими подписчиками в Instagram.

Instagram @tdbndie

Судя по опубликованному фото, глубокая рана составляет почти два сантиметра. Однако Денис не спешит жаловаться на боль. По его словам, это — один из способов самовыражения, позволяющий напрямую транслировать накипь повседневности. Подобные действия, по утверждению сына артистки, позволяют быстрее находить ответы на жизненно важные вопросы.

«Транслирую накипь повседневности, чтобы отвлекаться от гипервентиляции. <…> Моментально получаю все ответы, когда задаюсь вопросами. Просто суть состояний, в которых я задаюсь вопросами, и является самым наглядным ответом на вопрос «зачем?», — написал Шальных.

Сейчас Денис серьезно озадачен вопросом сведения ненужных татуировок. Несколько лет молодой человек увлекался перманентными рисунками и успел нанести их даже на лицо.

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